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السيطرة على حريق داخل مدرسة ابتدائي في المعادي
الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:07 ص
داليا عادل
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نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق نشب داخل مدرسة مصطفى كامل الابتدائية في المعادي، بمحافظة القاهرة.
وتلقى المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق في مدرسة ابتدائي، وبالانتقال والفحص تبيّن نشوب حريق بمخلفات "ديسكات" قديمة داخل سور المدرسة على مساحه ١٥ مترًا، ولم تحدث ثمة تلفيات أو إصابات، ولم يُتهم أحد ويُرجح أن سبب الحريق إلقاء "عقب سيجارة".
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