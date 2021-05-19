"الجامعة العربية" تكشف السبب الحقيقي لتعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة

قال أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن قضية أزمة سد النهضة شائكة ومعقدة للغاية، لافتَا إلى أن إثيوبيا مخطئة تمامًا في التعامل مع مصر والسودان في هذه الأزمة، خاصة أن قواعد الأنهار الدولية يحكمها مفاهيم وقوانين دولية.





وتابع "أبوالغيط"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الثلاثاء، أن العالم ليس غابة لكي تقرر أديس أبابا بقطع المياه عن دولتين قامتا على نهر النيل، مضيفًا أن العالم بدأ ينتبه لخطورة الموقف الإثيوبي الغير قانوني والذي يتناقض مع الشرعية الدولية.



