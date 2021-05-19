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أبوالغيط: حصول رئيس وزراء إثيوبيا على نوبل يثير الاستغراب

الأربعاء 19/مايو/2021 - 04:24 ص
أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط
كساب أحمد
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قال أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن أخطاء آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا في الداخل الإثيوبي كثير جدًا، وحصوله على جائزة نوبل للسلام شيء مستغرب.

وتابع "أبوالغيط"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الثلاثاء: "الصبر والنفس الطويل، والتفاوض البناء، وتوسيع إطار المفاوضات، وإشراك العالم الخارجي، كفيل بأن يضع المزيد من الحقائق على الطرف الإثيوبي الذي لا يتفاوض، ولكنه يعرقل ويناور ويسعى لكسب الوقت لملء سد النهضة".

وأشار إلى أن إثيوبيا إذا بدأت في الملء الثاني، فهذا لم يحل المشكلة، خاصة أن ملء السد سيكون في حاجة إلى 5 سنوات، معقبًا:" لسه في ملء ثالث ورابع وخامس وسادس".

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مصر سد النهضة بوابة الفجر الفجر اثيوبيا

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