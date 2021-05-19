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أمين الجامعة العربية يحذر من الدخول في "مصيدة" بسبب سد النهضة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 02:20 ص
أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط
كساب أحمد
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قال أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن بعض القوى الخارجية تساند إثيوبيا، وهذا الأمر ليس غائبًا عن مصر والسودان، متابعًا: "هي مش غابة وأزمة سد النهضة هتتحل".

وتابع "أبوالغيط"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الثلاثاء أن علاقة إثيوبيا بالسودان ومصر دولتي المصب أبدية، وحل هذه الأزمة يكون من خلال التوافق على استخدام موارد النيل بدون الحاق أي ضرر، وهذا الأمر سيتحقق، و"علينا الاستمرار في الضغط والعمل الدبلوماسي، حتى لا يدبر لنا أحد مصيدة، ولا نتسرع والصبر مطلوب جدًا في إطار زمني معقول.. مصر دولة قوية وعنيدة جدًا".

ولفت أمين عام جامعة الدول العربية إلى أن الخرطوم تضررت بسبب الجفاف الذي حدث خلال الملء الأول لسد النهضة، ولن يقبل بتكرار هذا الضرر، معقبًا: "القوى الشاملة بما فيها القوى العسكرية لكلًا من مصر والسودان رادعة.. وعلينا ألا نتسرع".

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مصر سد النهضة بوابة الفجر الفجر أحمد أبوالغيط إثيوبيا

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