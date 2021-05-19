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تعرف على موعد حفل جورج وسوف بالسعودية
الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:23 ص
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يستعد الفنان السوري، جورج وسوف، لإحياء حفل غنائي في السعودية، وذلك عبر تقنية "البث الرقمي المباشر"، بتنظيم من شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات وتحت رعاية هيئة الترفيه في المملكة.
وكشفت الشركة، عبر حسابها على موقع "تويتر"، عن موعد الحفل الذي سيقام مساء يوم الخميس 20 مايو ، قائلة : "برعاية الهيئة العامة للترفيه مكملين معاكم".
وأطلقت الشركة وسم "مكملين معاكم"، من أجل الإعلان والترويج للحفلات الغنائية المقبلة، فيما سيتم بث الحفل عبر تطبيق "شاهد vip"، المنصة الرقمية المدفوعة لبث المحتوى الترفيهي المرئي عبر الإنترنت.
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