تعرف على موعد حفل جورج وسوف بالسعودية





يستعد الفنان السوري، جورج وسوف، لإحياء حفل غنائي في السعودية، وذلك عبر تقنية "البث الرقمي المباشر"، بتنظيم من شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات وتحت رعاية هيئة الترفيه في المملكة.





وكشفت الشركة، عبر حسابها على موقع "تويتر"، عن موعد الحفل الذي سيقام مساء يوم الخميس 20 مايو ، قائلة : "‏برعاية الهيئة العامة للترفيه ‎مكملين معاكم".



