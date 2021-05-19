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برلماني: الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية هو الأعظم (فيديو)

الأربعاء 19/مايو/2021 - 05:27 ص
طارق الخولي
طارق الخولي
أمنية فوزي
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قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، تعليقا على المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة: "نشعر جميعًا بالفخر الشديد، والموقف المصري هو الموقف الأعظم في دعم القضية الفلسطينية مقارنة بباقي الدول".

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن مصر تحركت على كل المحاور السيساسية والدبلوماسية والإغاثية خلال الأيام الماضية.

وتابع: "وجدنا تحرك كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن وزارة الخارجية المصرية، ومجلسي النواب والشيوخ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأحزاب المختلفة، والمجتمع المدني، والمؤسسات المصرية المختلفة"، مؤكدًا أن هناك حالة تضافر مجتمعي تعبر بصدق عن شعور المصريين تجاه القضية الفلسطينية القضية الأم.

وأشار إلى أن مصر استعادت مسؤوليتها أمام العالم، ووضعت القضية الفلسطينية في مكانها أمام العالم سعيًا لحلها، لافتًا إلى أن السفير الفلسطيني أعطى رسائل هامة وهي أن مصر السند الرئيسي والحقيقي للدولة الفسلطينية، وأن مصر قدمت تضحيات كثيرة من أجل القضية الفلسطينية.

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