شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تُحذر من طقس الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 19 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:



