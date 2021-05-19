عاجل.. ساسي يفاجئ الزمالك بقرار صادم

تقدم النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك بشكوى رسمية ضد الزمالك لدى اتحاد الكرة أمس الثلاثاء بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة.





وأشار مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك إلى حقيقة تقدم اللاعب اليوم بشكوى رسمية ضد الزمالك، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية، كإجراء أول نحو فسخ عقده مع الزمالك.





وتابع المصدر ، تدور تكهنات حول اتخاذ ساسي هذه الخطوة، لفسخ عقده في الشهر المقبل، من أجل التمكن من خوض تجربة جديدة مع نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.





وعلم الفجر الرياضي من مصادره الخاصة أن هناك أجتماع مع اللاعب من قبل اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك صباح اليوم الثلاثاء من أجل تسويه الحسابات.





ومن المقرر أن ينتهى عقد التونسي فرجانى ساسى مع الزمالك في 30 يونيو المقبل، ودعا اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة برئاسة نادى الزمالك، مهند عون وكيل أعمال التونسي فرجاني ساسى لعقد جلسة للتفاوض على أمور تجديد عقد اللاعب، إلا إن الوكيل رفض ، تمسك بتسوية المستحقات المتأخرة أولاً قبل فتح المفاوضات في التعاقد الجديد.



