ما هي أهم التحاليل الدورية لمرضى السكر؟ (إنفوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن قائمة بأهم التحاليل الطبية الدورية واللازمة لمرضى السكر.





وأوضحت الوزارة أن قائمة التحاليل تشمل التالي:

- وظائف الغدة الدرقية عند مرضى السكر من النوع الأول.

- الدهون والكوليسترول في الدم.

- الهيموجلوبين السكري.

- زيارة طبيب القلب والأسنان.

- فحص قاع العين.

- فحص القدمين.

- وظائف الكبد.

- وظائف الكلى.

- زلال البول.



