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ما هي أهم التحاليل الدورية لمرضى السكر؟ (إنفوجراف)

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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كشفت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن قائمة بأهم التحاليل الطبية الدورية واللازمة لمرضى السكر.

وأوضحت الوزارة أن قائمة التحاليل تشمل التالي:
- وظائف الغدة الدرقية عند مرضى السكر من النوع الأول.
- الدهون والكوليسترول في الدم.
- الهيموجلوبين السكري.
- زيارة طبيب القلب والأسنان.
- فحص قاع العين.
- فحص القدمين.
- وظائف الكبد.
- وظائف الكلى.
- زلال البول.

وأوضحت الوزارة، أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المترددين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب خلال تطبيق صحة مصر.
ما هي أهم التحاليل الدورية لمرضى السكر؟ (إنفوجراف)
ما هي أهم التحاليل الدورية لمرضى السكر؟ (إنفوجراف)

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