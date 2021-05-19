بالتنسيق مع مصر والأردن.. فرنسا تدخل على خط أزمة فلسطين

أعلنت السلطات الفرنسية، أنها اقترحت قرارًا على مجلس الأمن يخص التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك بالتنسيق مع مصر والأردن.





وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أن فرنسا اقترحت على مجلس الأمن قرارا بشأن وقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.



