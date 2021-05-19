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بالتنسيق مع مصر والأردن.. فرنسا تدخل على خط أزمة فلسطين

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:32 ص
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
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أعلنت السلطات الفرنسية، أنها اقترحت قرارًا على مجلس الأمن يخص التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك بالتنسيق مع مصر والأردن.

وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أن فرنسا اقترحت على مجلس الأمن قرارا بشأن وقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال قصر الإليزية، إن مشروع القرار الفرنسي في الأمم المتحدة حول إسرائيل والفلسطينيين جاء بالتنسيق مع مصر والأردن.

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