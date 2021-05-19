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يوفنتوس يثير الشكوك حول مستقبل رونالدو

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أثار نادي يوفنتوس الإيطالي الشكوك، حول مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن كريستيانو رونالدو، يعتزم الرحيل عن يوفنتوس في نهاية الموسم الحالي، على الرغم من أنه مرتبط بعقد مع اليوفي يمتد حتى صيف 2022.

ولم يظهر كريستيانو رونالدو، في صور الخبر الرئيسي الذي نشره الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس، والتي يروج فيها عن قميصه للموسم الجديد 2021-2022.

حيث تصدرت صور باولو ديبالا وويستون ماكيني وماتياس دي ليخت وردريجو بنتانكور خبر الإعلان عن القميص الجديد.

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