محافظ الإسكندرية يلتقي بالبابا تواضروس الثاني للتهنئة بالأعياد

التقى مساء الثلاثاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية في إطار تبادل التهاني بالأعياد.





وقدم المحافظ التهنئة إلي قداسة البابا تواضروس الثاني. متمنيا أن يعيد الله هذه الأيام علينا بالخير واليمن والبركات، وأن تظل مصرنا الحبيبة بلد الأمن والسلام ويديم الله علينا الاستقرار والازدهار.





ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني بالمحافظ، لافتًا إلى أن الأعياد فى مصر لها طبيعة خاصة وبها يجتمع المصريين جميعا للاحتفال فهي فرصة للتعبير عن المحبة وتبادل التهنئة.





حضر اللقاء؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وأصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.





وفي سياق أخر، التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية أعضاء مجلس الأمانة العامة للمستشفيات القبطية بالإسكندرية، لمناقشة وتقييم إيجابيات وسلبيات الفترة الماضية، ووضع خطة عمل لتحديات الفترة المقبلة.



