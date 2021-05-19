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"اختلفوا على الأجرة فأوصلوه للآخرة".. ننشر صورة الشاب المقتول على يد سائق وشقيقه بالحوامدية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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حصلت بوابة "الفجر" على صورة رشدي فضيل، الشاب المقتول على يد سائق وشقيقه بسبب خلاف على الأجرة بالحوامدية.

إلى ذلك، أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس سائق وشقيقه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل شاب بسبب الخلاف على الأجرة في الحوامدية، بمحافظة الجيزة.

وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات التي كشفت أنّ مشاجرة وقعت بينهم، بسبب الخلاف على الأجرة، فطعن السائق الشاب طعنة نافذة فاسقطه قتيلا في الحال.

وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة الشاب للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الحوامدية.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبيّن أنّ المجني عليه اختلف مع سائق "توك توك" على أجرة توصيله، فنشبت مشاجرة بين السائق وشقيقه، والضحية، فاعتديا عليه بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
"اختلفوا على الأجرة فأوصلوه للآخرة".. ننشر صورة الشاب المقتول على يد سائق وشقيقه بالحوامدية
"اختلفوا على الأجرة فأوصلوه للآخرة".. ننشر صورة الشاب المقتول على يد سائق وشقيقه بالحوامدية

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قتل بوابة الفجر الفجر الحوامدية الجيزة

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