"الزراعة" تكشف حقيقة وجود حالات تسمم بسبب البطيخ والخوخ (فيديو)

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، حقيقة تسمم البطيخ والخوخ والكنتالوب، قائلًا: "شائعة موسمية".





وأشار "القرش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه هناك تريج للشائعات بالقطاع الزراعي؛ لأن الدولة المصرية أصبحت توليه قطاعًا خاصًا، موضحا أن هناك برامج تكويد لتتبع المنتج الزراعي المصري منذ زراعته في الأرض، متابعًا موجهًا حديثه للمواطنين: "كلوا بطيخ وخوخ وأنتم متطمنين".



