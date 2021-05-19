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"مستقبل وطن": ندعو مجلسي الشعب والشيوخ للتبرع لصالح فلسطين (فيديو)
الأربعاء 19/مايو/2021 - 05:40 ص
كساب أحمد
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قال النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مصر لم تتأخر يومًا عن دعم قضية فلسطين، ولم تدخر جهدًا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وتحركت الدولة المصرية للدفاع عنهم بشتى الوسائل بغض النظر عن حسابات الربح والخسائر.
وتابع "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، ان الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطينيين والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان كانت ممنهجة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح المستشفيات المصرية أمام المصابين، ولبى احتياجاتهم ووجه العديد من الحافلات التي تحمل المساعدات والوقود إلى غزة عبر معبر رفح.
ولفت إلى أن مبادرة الرئيس بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح غزة، أي ما يعادل 8 مليارات جنيه لإعادة إعمار غزة، لاقت ترحيب كبير من كافة طوائف الشعب المصري، داعيًا كل زملائه من مجلسي النواب والشيوخ بالتبرع بمكافأة شهر من راتبهم لدعم مبادرة الرئيس لإعادة إعمار قطاع غزة.
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