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سيد رجب: عن دور مستر بدر بـ "لعبة نيوتن": أقرب للشخصية الصوفية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
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كشف  الفنان سيد رجب ، مدى واقعية شخصية "مستر بدر" فى الواقع مقارنة بشخصيتى "مؤنس" و"هنا " فى مسلسل لعبة نيوتن، الذى عرض فى الموسم الرمضانى المنقضى، قائلا: هى فكرة إنسانية خالصة مثل كل الشخصيات حيث تعكس نماذج لأفكار، و"بدر" شخص فقد ابنته وقرر أنه لا يتألم بعد الحادثة فأصبح بهذا الشكل والذى بات أقرب للشخصية الصوفية وكأنه قديس يحاول إيصال وجهة نظره للناس.

وأضاف سيد رجب فى لقاء خاص مع برنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON" فى حلقة خاصة استضافت فيها أبطال مسلسل "لعبة نيوتن": لكن فى النهاية هو شخص ضعيف جدا مثل أى شخص موجود فى العالم.

وحول كواليس اختيار ملابس الشخصية وطبيعتها التى بدت غريبة ومثيرة، قال سيد رجب: "خالد عزام هو من قام باختيار كافة الملابس بالنسبة لشخصية مستر بدر وقال لى هنلبس لبس معين وأنا فى الحالات اللى زى دى بسيب نفسى ومش بتدخل فسبت نفسى فطلعت الشخصية كده".

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