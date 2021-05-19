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غدا.. عرض "الرجل الذي باع ظهره" بدور العرض السينمائي في السعودية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
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يعرض غدًا الخميس  فيلم "الرجل الذي باع ظهره"، بدور العرض السينمائي بالسعودية.
 
"الرجل الذي باع ظهره" يدور حول قصة "سام" وهو شاب سوري، فرّ إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده، دون إقامة رسمية، يتعثر "سام"  في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته، فيتطفل على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت، حيث يقابل الفنان الأمريكى المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد.

ويقوم ببطولة الفيلم الذي رشح لجائزة الأوسكار بفئة أفضل فيلم أجنبي، الممثل السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو والإيطالية مونيكا بيلوتشي، وشارك خلال عام 2020 في مهرجانات سينمائية عديدة سواء، أقيمت على أرض الواقع أوافتراضيا، ومنها مهرجان البندقية في إيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.

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