بعد تخصيص 500 مليون دولار.. وزير الأوقاف يعلن مبالغ جديدة لدعم فلسطين (فيديو)

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.





وتابع "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة خصصت 50 مليون جنيه من عائدات الأوقاف لمساعدة الشعب الفلسطيني، وهذه الأموال عبارة عن أدوية ومستلزمات أدوية وسلع غذائية عاجلة، وهذا المبلغ ليس له علاقة بمبادرة الرئيس بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.



