وزيرة الصحة: مستعدون لتلبية أي احتياجات للشعب الفلسطيني (فيديو)

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنهم على أتم الاستعداد لأي احتياجات داخلية أو خارجية.





وتابعت وزيرة الصحة، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز": "خلال 24 ساعة كنا محضرين 65 طنًا من أكثر من 200 صنف تم طلبه من الجانب الفلسطيني بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي".



