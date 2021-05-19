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وزيرة الصحة: مستعدون لتلبية أي احتياجات للشعب الفلسطيني (فيديو)

الأربعاء 19/مايو/2021 - 02:32 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
أمنية فوزي
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنهم على أتم الاستعداد لأي احتياجات داخلية أو خارجية.

وتابعت وزيرة الصحة، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز": "خلال 24 ساعة كنا محضرين 65 طنًا من أكثر من 200 صنف تم طلبه من الجانب الفلسطيني بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضافت: "جهزنا 20 سيارة نقل كبيرة بالإضافة إلى سيارة مبردات"، متابعة: "أسطول كبير من 65 طنًا من أكثر من 200 صنف تم تجهيز وتعبئته في أقل من 24 ساعة"، مشيدة بجهود العاملين لتلبية وتوفير مساعدات مصر للأشقاء في فلسطين".

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