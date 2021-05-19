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منتخب السويس يكشف حقيقة رحيل المزين

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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نفي المحاسب محمد هلال رئيس نادى منتخب السويس رحيل ايمن المزين المدير الفنى للفريق الاول عن تدريبات الفريق، وذلك قبل أيام من المواجهة الصعبه أمام فريق طنطا المقرر اقامتها الجمعة المقبل على ملعب الجيش بحوض الدرس ضمن منافسات الاسبوع الثانى والعشرون بمجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني .

وكان حقق فريق منتخب السويس فوزا غاليا على نظيرة فريق المريخ البورسعيدي بملعبة بهدف دون رد، عاد بالسوايسة إلى المنافسة بقوة من جديد على تحقيق حلم جماهير السويس والصعود لدورى الأضواء والشهرة.

ويذكر ان منتخب السويس يحتل المركز الخامس برصيد 33 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بورتو السخنة المتصدر برصيد 36 نقطة.

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