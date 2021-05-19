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عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج
الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:07 ص
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طلبت وزارة الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، من السفير اللبناني في القاهرة على الحلبي تقديم تفسير لما أدلى به الوزير شربل وهبة وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان، من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج.
والجدير بالذكر أن "وهبة" كان قد أثار التوترات الجديدة خلال مقابلة تلفزيونية الاثنين عندما بدا أنه يلقي بالمسؤولية على دول الخليج في ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا المجاورة.
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