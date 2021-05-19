نجم الزمالك مرشح للعودة إلى الدوري السعودي

حصل مصطفى فتحي نجم الزمالك المعار إلى صفوف سموحة على عرضًا من أحد أندية الوسط في الدوري السعودي من أجل الحصول على خدماته عقب نهاية الموسم الحالي.





ويدرس مصطفى فتحي بجدية العودة من جديد للعب في الدوري السعودي بعد تجربته مع التعاون في وقت سابق.





وسيتواصل مصطفى فتحي مع إدارة الزمالك خلال الساعات المقبلة من أجل تقديم العرض وحسم موقفه من الرحيل.





ويقدم مصطفى فتحي آداء فني مميز مع سموحة في الموسم الحالي وهناك رغبة قوية من جانب إدارة الفريق السكندري من أجل استمراره في الموسم المقبل.



