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الأرصاد تنشر حالة الطقس المتوقعة اليوم.. وتحذر المواطنين

الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:05 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 19 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.


حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأرصاد تنشر حالة الطقس المتوقعة اليوم.. وتحذر المواطنين
الأرصاد تنشر حالة الطقس المتوقعة اليوم.. وتحذر المواطنين
الأرصاد تنشر حالة الطقس المتوقعة اليوم.. وتحذر المواطنين
الأرصاد تنشر حالة الطقس المتوقعة اليوم.. وتحذر المواطنين

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