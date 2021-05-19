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هالاند يحسم مع بروسيا دورتموند

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:06 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني حسم مستقبله في الموسم المقبل ووجه صدمة للأندية الكبرى في أوروبا التي تطمح في التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ولفتت صحيفة ماركا الإسبانية أن هالاند يحظى باهتمام ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا بالإضافة إلى قطبي مانشستر وتشيلسي في إنجلترا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن هالاند لا يمانع البقاء مع بروسيا دورتموند لموسم آخر وذلك عقب حسم الفريق الألماني تأهله بشكل رسمي إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بروسيا دورتموند كان مهددًا ببيع عدد من نجومه إذا فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن هالاند رفض فكرة اللعب في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل عقب تدهور نتائج بروسيا دورتموند في الموسم الحالي وخروجه من المربع الذهبي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مكافآت التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ستجعل بروسيا دورتموند غير مجبر على بيع أي لاعب في صفوفه ولا يتعلق الأمر بهالاند فقط.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند صرح عقب التأهل لدوري أبطال أوروبا: "أنا متأكد من استمرار هالاند".

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