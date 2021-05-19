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تعليقات الجمهور على أغنية "واقف على تكة" لهيثم شاكر

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
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طرح الفنان هيثم شاكر، أغنيته الجديدة "واقف علي تكة" للمطرب عبر موقع الفيدوهات الشهير، يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع وسام عبد المنعم، ألحان أحمد زعيم، والمنتج المنفذ فادي صبحي.

وحققت الأغنية عدد مشاهدات لا بأس به في غضون ساعات قليلة من إطلاقها، فيما علق البعض: قائلًا": دي عدية العيد بالنسبالي يا هيثم"، "بجد الاغنية حلوه وصوتك تحفة",، "الله علي جمال صوتك اللي بعشقه من 2003".

وتقول كلمات الأغنية..

اتجنّ خلاص قلبك حن .. وشغال دق وخبط و زن

عملت ف عقلك دوشة وون .. ويومك مقلوب

حيرتك مداريها ف تكشيرتك ..تفرح لو جيبت في يوم سيرتك  

وبتعند بتعاند غيرتك .. ترجع مغلوب

عمال تضعف تدريجي .. وفاضللك ثانية وتيجي

بتقاوح روحك .. كل طموحك .. اني اضعف واجي اقول

وانا سهل عليا ألاعبك .. ماهو اصل جنانك تاعبك

واقف على تكة .. وتُقلَك سَكّة .. وسايبك كده مشغول

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