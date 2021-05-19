هل يتسبب البطيخ والكنتالوب والخوخ في التسمم؟.. الزراعة تحسم الجدل



أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن أنباء تسمم البطيخ والخوخ والكنتالوب بالأسواق شائعات، قائلًا: "شائعة موسمية".



وأضاف "القرش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه أصبح هناك تريج للشائعات بالقطاع الزراعي؛ لأن الدولة المصرية أصبحت توليه قطاعًا خاصًا.



وأشار إلى أن هناك برامج تكويد لتتبع المنتج الزراعي المصري منذ زراعته في الأرض، متابعًا موجهًا حديثه للمواطنين: "كلوا بطيخ وخوخ وأنتم متطمنين".



وتابع: "قدمنا فرق متخصصة لجمع عينات عشوائية من البطيخ والخوخ من الأسواق والباعة الجائلين من أكثر من 11 محافظة، وكل العينات سليمة".

