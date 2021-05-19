بهذه الطريقة.. مادلين طبر تحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام

هنأت الفنانة مادلين طبر، الفنان عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 81، وذلك عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت مادلين طبر، صورة لها بصحبة الزعيم عادل إمام، وعلقت عليها: "#عادل_امام_عمر_مديد".





ووافق أمس الأول، الإثنين، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 81، وبدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج.