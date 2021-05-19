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يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:07 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أوضح الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة، تفاصيل عدوى الفطر الأسود "العفن الأسود" الذي أصاب مرضى كورونا في الهند، قائلًا إنه قاتل، وحالات الوفيات من يصاب به عالية للغاية.

ولفت "خضر"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن حالات فيروس كورونا في أمريكا كانت أعلى من الهند ولم يصابوا بالفطر الأسود.

وأوضح أن الفطريات تنمو في الأماكن الرطبة التي لا تنظف جيدًا، متابعًت: "أجهزة التنفس الصناعي وأنابيب الأكسجين في الهند تستخدم زيادة عن اللزوم، رغم أنه يجب أن تستخدم لمريض واحد فقط، وبالتالي قد تكون سببًا لنمو هذا الفطر ووصوله لمريض كورونا، بالإضافة إلى استخدامهم للكورتيزون بكميات عالية دون حساب".

وأضاف أن مصر تستخدم الكورتيزون أيضًا، موضحًا: "مش كل مريض كورونا يحتاج لكورتيزون، ويجب على من يتناوله أن يكون بكميات محتسبة"، لافتًا إلى أن الكورتيزون سلاح ذو حدين.

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