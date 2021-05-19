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سكينة سلامة.. تقترح مساهمة الأعضاء بمكافآتهم لإعادة إعمار غزة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:17 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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اقترحت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب"، على أعضاء البرلمان بغرفتيه (نواب وشيوخ)، المساهمة بمكافأة العضوية لمدة 3 أشهر لصالح صندوق "تحيا مصر"، لإعادة إعمار غزة، ولدعم وتلبية الاحتياجات المعيشية للأشقاء الفلسطينيين.

وأكدت عضو مجلس النواب"، في تصريحات صحفية  أن هذا المقترح يأتي في إطار دعم الدولة المصرية قيادةً وشعبًا لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني بمختلف الطرق والوسائل، وفي القلب منهم ممثلي الشعب المصري في البرلمان.

وأوضحت سلامة، أن مصر منذ عام 1948 لم تتأخر يوما عن قضية فلسطين، كما لم تدخر جهدا للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ورفع المعاناة عنهم، فدائما تعتبر مصر القضية الفلسطينية ذات أولوية، وعلى مدى عقود ماضية تتحرك لتخفيف الأعباء عنهم، فما يجمعنا مع أشقائنا الفلسطينيين يفوق وحدة الدم واللغة والدين والمصالح المشتركة.

وأكدت على أن البرلمان المصري على مدى تاريخه، سجّل أعضائه العديد من المواقف المشهودة في التضامن العربي، وهو مبعثًا للفخر والاعتزاز لنوابه.

ودعت النائبة سكينة سلامة، الدول العربية إلى دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة إعمار غزة، كما دعت أقرانها في البرلمانات العربية إلى التجاوب مع المبادرة المصرية.

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