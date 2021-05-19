بالأسود.. ميرنا نور الدين تتألق فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، جمهورها ومحبيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا باللون الأسود، أبرز جمالها، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.





يذكر أن ميرنا نور الدين شاركت في مسلسل "كوفيد 25" الذي عُرض في سباق دراما رمضان المنقضي، بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.