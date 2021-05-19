النائب ايمن حامد".. يكشف 5 مكاسب سودانية لمشاركة السيسي في قمة باريس

أكد النائب ايمن حامد شريف عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية عن محافظة الشرقية "، على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاصمة الفرنسية والمشاركة في قمة باريس ل" تمويل الاقتصاديات"،





مشيرا إلى المكاسب السودانية التي تجنيها من مشاركة الرئيس، ابرزها الإندماج فى الإقتصاد العالمى، ورفع معدلات النمو الإقتصادى، والتغلب علي تداعيات فيروس كورونا، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الإستثمار الأجنبى بها، وياتي ذلك ضمن الرؤية المصرية المتكاملة للتنمية في المنطقة.









وقال عضو مجلس الشيوخ في تصريحات صحفية اليوم"' إن الدولة المصرية تسعي دائما منذ أن تولى الرئيس مقاليد حكم البلاد، الي تعزيز الاستقرار ودعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية لشعوب المنطقة العربية، وإعادة إعمار مناطق النزاعات ونزع فتيل الأزمات.



