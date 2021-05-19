Advertisements

دربي ولاد العم.. موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في بطولة كأس مصر

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
يستقبل ستاد السويس الجديد مباراة هامة و قوية تجمع بين فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي ونظيره الزمالك ، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس مصر .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 27 مايو موعداً لمباراة الزمالك والإسماعيلي في دور الـ16 بكأس مصر للموسم الحالي 2020 / 2021 ، على أن يواجه الفائز منهما فريق مصر المقاصة يوم 4 يونيو.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، علي أرضية ملعب السويس الجديد يوم الخميس الموافق 27 من الشهر الجاري.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس مصر وجميع البطولات المحلية هذا الموسم.

أخبار تهمك

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 6 ساعات

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعة

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفه للغاية تستهدف خانيونس ورفح

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تألقه.. الأهلي يسعي لخطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ساسي يفاجئ الزمالك بقرار صادم

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مالك مانشستر سيتي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ ساعتين و 10 دقيقة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ 33 دقيقة

قبل جولتي الحسم.. ماذا يحتاج ليفربول لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 ص

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

11:23 م

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:47 ص

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

04:44 م

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله