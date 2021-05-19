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موعد مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا

الأربعاء 19/مايو/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره أتلانتا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وتقام مباراة يوفنتوس أمام نظيره أتلانتا، على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

وكان يوفنتوس قد أقصى نظيره إنتر ميلان من الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا، حيث فاز في الذهاب بهدفين مقابل هدف، وانتهت مواجهة الإياب بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بينما تأهل أتلانتا إلى المباراة النهائية بعد تجاوز عقبة نابولي في نصف النهائي الآخر، حيث فاز في مباراة العودة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد أن تعادل الفريقان سلبيًا بدون أهداف ذهابًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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