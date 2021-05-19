نجل ماجد الكدواني يكشف حقيقة إصابة والده بمرض جلدي

وأكد نجل الكدواني، أن الصور المتدوالة لوالده من كواليس تصوير فيلم تراب الماس، وأن والده بصحة جيدة ولم يصاب بأي طفح جلدي .





يذكر أن ماجد الكدواني شارك فى مسلسل "الاختيار 2"، وهو من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف.