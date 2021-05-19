Advertisements

نجل ماجد الكدواني يكشف حقيقة إصابة والده بمرض جلدي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 02:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements


انتشرت منذ ساعات قليلة إشاعة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدي، ترتب عليه تشوه وجهه، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة قديمة للفنان من فيلم تراب الماس.

وخرج يوسف ماجد الكدواني عن صمته، ليكشف حقيقة الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن إصابة والده الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدي، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.

وأكد نجل الكدواني، أن الصور المتدوالة لوالده من كواليس تصوير فيلم تراب الماس، وأن والده بصحة جيدة ولم يصاب بأي طفح جلدي .

يذكر أن ماجد الكدواني شارك فى مسلسل "الاختيار 2"، وهو من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف.


أخبار تهمك

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعة

قبل جولتي الحسم.. ماذا يحتاج ليفربول لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا؟

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تألقه.. الأهلي يسعي لخطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 8 ساعات

مالك مانشستر سيتي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 4 ساعات

"اختلفوا على الأجرة فأوصلوه للآخرة".. ننشر صورة الشاب المقتول على يد سائق وشقيقه بالحوامدية

منذ أقل من ساعتين

أمين الجامعة العربية يحذر من الدخول في "مصيدة" بسبب سد النهضة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جيش الاحتلال يدمر مبنى الجمعية الإسلامية في غزة

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 ص

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

11:23 م

أمين الجامعة العربية يحذر من الدخول في "مصيدة" بسبب سد النهضة

02:20 ص

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

04:44 م

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله