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علي قاسم يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته فى "كيرة والجن"

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:26 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعرب الفنان علي قاسم، عن سعادته الشديدة بالمشاركة في فيلم "كيرة والجن"، للنجم محمد هنيدي.


وكشف علي قاسم لـ"الفجر الفني"، تفاصيل مشاركته في "كيرة والجن"، حيث قال "انتهيت من تصوير نصف مشاهدي، ولأول مرة أقدم دورًا يناقش حقبة تاريخية.

وعبر عن انبهاره بالعمل مع المخرج مروان حامد، مضيفًا: "أرى هذه التجربة فرصة كبيرة لأي ممثل".

يشار إلى أن آخر ظهور لعلي قاسم من خلال مسلسل "خلى بالك من زيزى" بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد على ونهى عابدين وبيومى فؤاد، ومن تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

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