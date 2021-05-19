يؤدي للفشل و"الرغي كتير".. كل ما تريد معرفته عن "ADHD" بعد إصابة "جنا عمرو دياب"

كشفت "جنا" ابنة النجم عمرو دياب، الاثنين الماضي، عن معاناتها مع متلازمة "ADHD" الأمر الذي أدى إلى فصلها من المدرسة لعدم قدرتها على تحصيل درجات مرتفعة مثل أقرانها، كما ناقش مسلسل "خلى بالك من زيزي" الذي عُرض خلال موسم شهر رمضان 2021، والذي أدت دور البطولة فيه الفنانة أمينة خليل، هذا المرض؟





وتقدم بوابة " الفجر " خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن متلازمة "ADHD":





يعد مرض "ADHD" من الأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي والتي تتسبب في فرط الحركة وعدم التركيز.





ويعتبر مرض "ADHD" أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، من أكثر اضطرابات النمو العصبي شيوعا في الطفولة، ولكن غالبا ما يستمر حتى مرحلة البلوغ، وقد يعاني الأطفال من عدة أعراض مثل فرط الحركة ونقص الانتباه وعدم القدرة على السيطرة على السلوكيات الاندفاعية.





ما هو مرض "ADHD"؟

هو من الاضطرابات التي تصيب الدماغ والتي تؤثر على الانتباه، وتؤدي إلى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وعدم القدرة على التحكم في السلوكيات، ويعتبر مصطلح "ADHD" هو دمج بين الاضطراب في الانتباه والتركيز المصحوب بفرط النشاط، وهو يصيب الأطفال والمراهقين وقد يستمر حتى مرحلة البلوغ.





جدير بالذكر أن الفرط في الحركة ونقص الانتباه يعتبر إحدى الاضطرابات العقلية التي تصيب الدماغ والتي تعتبر أكثر شيوعا عند الأطفال وخاصة الذكور، ومن المهم اكتشاف هذا المرض مبكرا حتى يتم العلاج بطريقة جيدة.





أعراض مرض الـ"ADHD"

_ عدم القدرة على التركيز والانتباه.

_ صعوبة في الترتيب والتنظيم.

_ التشتت بالمؤثرات الخارجية.

_ عدم الاهتمام بالتفاصيل مما يتسبب في حدوث أخطاء.

_ النسيان المستمر للأنشطة والمهام اليومية.

_ التنقل بين الأنشطة المختلفة خلال اليوم دون إنجاز أي منها.

_ عدم الاستماع إلى الآخرين عند التحدث معهم.

_ تجنب المهام التي تحتاج إلى جهد عقلي.

_ عدم القدرة على الجلوس لفترات طويلة دون تحرك.

_ التحدث وكثرة الثرثرة (رغي كتير).

_عدم المشاركة في الأنشطة بهدوء.

_ كثرة الحركة مثل الركض والجري في أي مكان ويعتبر هذا العرض خاصا بالأطفال.

_ الشعور بالملل سريعا.

_ كثرة حركة اليدين والقدمين أثناء الجلوس.

_ وجود اضطرابات في النوم.

_ عدم القدرة على أداء الواجبات اليومية للأطفال.

_ العصبية الشديدة عند التعرض للمواقف المختلفة.

_ إظهار السلوك الاندفاعي.

_ عدم الثقة بالنفس.

_ الصعوبة في تكوين العلاقات الاجتماعية.

_ البحث عن طرق للفت الانتباه.

_ عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي والنظافة الشخصية.





أسباب مرض الـ"ADHD"

حتى الآن لا يوجد أسباب واضحة للمرض ولكن أشارت بعض الدراسات إلى أن مرض "ADHD" مرتبط ببعض العوامل المختلفة "للكبار" ومنها التاريخ العائلي للمرض، والتعرض لبعض الإصابات أثناء الحمل أو الولادة أو حتى بعد الشهور الأولى من الولادة، مثل نقص الأكسجين أثناء الولادة وانخفاض وزن المولود، وأيضا من أحد العوامل هي التعرض للسموم ومنها التعرض للرصاص أو الزئبق أثناء الحمل.





مضاعفات مرض الـ"ADHD"

_ من مضاعفات المرض عند الأطفال هي مواجهة الفشل في التحصيل العلمي.

_ التورط في بعض الحوادث المختلفة وهذا بالنسبة للكبار أو الأطفال.

_ قد يلجأ بعضهم إلى تناول المشروبات الكحولية أو الإدمان على المخدرات، ويكون المريض أكثر عرضة للانحراف.

_ التعرض إلى بعض الاضطرابات السلوكية والاكتئاب.