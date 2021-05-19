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بعد منشور الصلح.. أمير كرارة يقابل مها أحمد وزوجها بالبلوك

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:52 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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قام الفنان أمير كرارة بحظر كلا من النجمة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع مها أحمد.

ويتابع الحساب الرسمي للفنان أمير كرارة، عبر تطبيق انستجرام، نجد إنه لا يتواجد في قائمة المتابعون أي من الفنانين «مجدي كامل، ومها أحمد» أي أنه قام بحظرهما، وعمل بلوك لهما، رغم منشوره الأخير.

يأتي ذلك بعد ما نشر أمير كرارة تعليقا جديدًا على أزمته مع الفنانة مها أحمد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وجاء كالآتي : "مها أحمد أختنا ومجدي كامل أخونا وحبيبنا وفنانين مصر دايمًا في ضهر بعض".


وجاء هذا التعليق على المنشور الذي كتبه الفنان أحمد التهامي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي تحدث فيه عن أزمة كل من كرارة ومها أحمد

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