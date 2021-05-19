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وحيد يزف بشرى سارة لجماهير الإسماعيلي بشأن قضية إبراهيم حسن

الأربعاء 19/مايو/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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زف علاء وحيد المتحدث الرسمي بنادي الإسماعيلي، بشرى سارة لجماهير الدراويش، بشأن قضية إبراهيم حسن لاعب الفريق السابق، وبيراميدز الحالي.

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، أصدرت قرارًا بخصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق بسبب أزمة قضية إبراهيم حسن، خلال فترة تواجده بالدراويش قادماً من نادي النجوم.

وأكد وحيد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن الأزمة بين ناديي الإسماعيلي والنجوم في طريقها إلى الحل دون خصم نقاط من رصيد الفريق، وذلك بعد الجلسة التي تم عقدها بين مسئولي الناديين. 

وطمأن وحيد، جمهور الاسماعيلي، مؤكدًا أن الفريق يستعد جيداً لمباراة المقاولون العرب، المقرر لها غداً ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وأشار إلى أن الإسماعيلي يسعى لمواصلة النتائج الجيدة التي يحققها تحت قيادة إيهاب جلال و معاونيه.

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