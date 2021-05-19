تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا

يلتقي نادي يوفنتوس أمام نظيره فريق أتلانتا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس إيطاليا.





وتقام مباراة يوفنتوس أمام نظيره أتلانتا، على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.





وكان يوفنتوس قد أقصى نظيره إنتر ميلان من الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا، حيث فاز في الذهاب بهدفين مقابل هدف، وانتهت مواجهة الإياب بالتعادل السلبي بدون أهداف.





بينما تأهل أتلانتا إلى المباراة النهائية بعد تجاوز عقبة نابولي في نصف النهائي الآخر، حيث فاز في مباراة العودة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد أن تعادل الفريقان سلبيًا بدون أهداف ذهابًا.





ومن المتوقع أن يبدأ أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.





خط الدفاع: أليكس ساندرو - جورجيو كيليني - ماتياس دي ليخت - دانيلو.





خط الوسط: فيدريكو كييزا - أدريان رابيوت - أرتور ميلو - خوان كوادرادو.





خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا.



