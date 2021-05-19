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أبومسلم يتحدث عن فرص بتروجت في الصعود إلى الممتاز بقيادة ربيع ياسين

الأربعاء 19/مايو/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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تحدث أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق والمدرب العام لفريق بتروجيت، عن فرص فريقه في الصعود إلى الدوري المصري الممتاز، تحت قيادة ربيع ياسين.

وأكد أبومسلم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو  الذي يذاع على قناة '' Ten ''، أن ربيع ياسين تولى مهمة تدريب بتروجت في ظروف صعبة في منتصف الموسم.

وأوضح أن فرصة عودة بتروجت إلى الدوري المصري الممتاز لازالت قائمة، مشيرًا إلى أن الفريق يتواجد في المركز السابع برصيد 30 نقطة وبفارق 6 نقاط عن متصدر المجموعة فريق بورتو السويس، ويتبقى على نهاية الموسم 8 مباريات، لذلك فإن حظوظ الفريق في العودة إلى الدوري الممتاز ممكنة.

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