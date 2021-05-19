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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الأربعاء

الأربعاء 19/مايو/2021 - 02:41 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء اليوم الأول من الجولة 37 من عمر البطولة.

انطلقت مباريات الجولة 37 مساء اليوم، بلقاء مانشستر يونايتد ضد فولهام، حيث انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق ليواصل المان يونايتد فرص سيطرته على وصافة الدوري برصيد 71 نقطة.

وتغلب ليدز يونايتد على مستضيفه ساوثهامبتون بهدفين نظيفين، أحرز الهدف الأول المهاجم الإنجليزي باتريك بامفورد، عند الدقيقه 73 من زمن الشوط الثاني قبل أن يضيف الويلزي تايلر روبيرتس، الهدف الثاني في آخر دقائق المباراة عند الدقيقه 95 من عمر المباراة.

وفي مفاجآة مدوية سقط متصدر الدوري الإنجليزي فريق مانشستر سيتي أمام صاحب المركز الخامس عشر فريق برايتون آند هوف البيون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيد المان سيتي عند 83 نقطة في صدارة الدوري.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:
1مانشستر ستي 83
2 مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد 71
3 ليستر سيتي ليستر سيتي 66
4 تشيلسي تشيلسي 64
5 ليفربول ليفربول 63
6 توتنهام هوتسبر توتنهام هوتسبر 59
7 وست هام يونايتد وست هام يونايتد 59
8 ليدز يونايتد ليدز يونايتد 56
9 إيفرتون إيفرتون 56
10 آرسنال آرسنال 55
11 أستون فيلا أستون فيلا49
12 ولفرهامبتون ولفرهامبتون 45
13 كريستال بالاس كريستال بالاس 44
14 ساوثهامبتون ساوثهامبتون 43
15 برايتون برايتون 41
16 بيرنلي بيرنلي 39
17 نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد 39
18 فولهام فولهام 28
19 وست بروميتش وست بروميتش26
20 شيفيلد يونايتد شيفيلد يونايتد20

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