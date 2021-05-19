عاجل.. جيش الاحتلال يدمر مبنى الجمعية الإسلامية في غزة

شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية، على قطاع غزة خلال الساعات الماضية.





وأفادت قناة الغد الفضائية في خبر عاجل، بأن طيران الاحتلال دمر مبنى الجمعية الإسلامية برفح جنوبي قطاع غزة.





وأشارت إلى وقوع شهيدان وإصابات جراء قصف شقة سكنية بحي الرمال في غزة، ووقوع إصابتان جراء استهداف وحدة سكنية بشارع الشهداء.





وأوضحت أن المدفعية الإسرائيلية عاودت قصف المناطق الشرقية لخانيونس.



