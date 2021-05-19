الإسماعيلي مهدد بعقوبة مغلظة وخصم 9 نقاط

علق محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بخصم 3 نقاط، من رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بسبب أزمة إبراهيم حسن لاعب الدراويش السابق، وبيراميدز الحالي.





وأشار الطويلة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، أنه تسلم حكمًا رسميًا، من المحكمة الرياضية بمنع نادي الإسماعيلي، من قيد اللاعبين، لكنه تنازل عن هذا الحق حرصاً على مصلحة الدراويش.





وأكد الطويلة في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أنه تم خصم ثلاث نقاط من رصيد النادي الإسماعيلي بسبب عدم سداد المبلغ المستحق من صفقة إبراهيم حسن لاعب الفريق السابق أثناء انتقاله للدراويش.





وتابع، "منحنا مجلس إدارة الإسماعيلي مهلة لسداد المبلغ، وفي حالة عدم التزامهم بالمتفق عليه سيزيد عدد النقاط إلى 6 ، ثم إلى 9 نقاط".



