ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الأربعاء

زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء اليوم الأول من الجولة 37 من عمر البطولة.





عزز صلاح صدارته للهدافين بعد ما استطاع هز شباك فريق وست بروميتش ألبيون، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.





بهذا الهدف تساوى صلاح مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، والذي بدوره سجل في فوز فريقه على ولفرهامبتون بهدفين نظيفين.





وجاء البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، في المركز الثالث الهدافين برصيد 18 هدف، فيما حل سون هيونج لاعب توتنهام، رابع الترتيب برصيد 17 هدف.





وتقاسم الإنجليزي باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد، المركز الخامس مع دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ايفرتون، بعد تسجيله اليوم في فوز فريقه بثنائية ضد ساوثهامبتون بهدفين دون رد ليرفع بذلك رصيده من الأهداف إلى 16 هدف.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

هاري كين-22

محمد صلاح-22

برونو فيرنانديز-18

سون هيونغ مين-17

كالفيرت-16

باتريك بامفورد-16

أولي واتكينز-14

الكسندر لاكازيتي-13

إيلكاي غوندوغان-13

جيمي فاردي-13

ويلسون-12

كريس وود-12

داني إنغز-12

إيهيناتشو-12

راشفورد-11

ويلفريد زاها-11

ادينسون كافاني-10



