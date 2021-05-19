Advertisements

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الأربعاء

الأربعاء 19/مايو/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء اليوم الأول من الجولة 37 من عمر البطولة.

عزز صلاح صدارته للهدافين بعد ما استطاع هز شباك فريق وست بروميتش ألبيون، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الهدف تساوى صلاح مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، والذي بدوره سجل في فوز فريقه على ولفرهامبتون بهدفين نظيفين.

وجاء البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، في المركز الثالث الهدافين برصيد 18 هدف، فيما حل سون هيونج لاعب توتنهام، رابع الترتيب برصيد 17 هدف.

وتقاسم الإنجليزي باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد، المركز الخامس مع دومينيك كالفيرت لوين مهاجم ايفرتون، بعد تسجيله اليوم في فوز فريقه بثنائية ضد ساوثهامبتون بهدفين دون رد ليرفع بذلك رصيده من الأهداف إلى 16 هدف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على النحو التالي:
هاري كين-22
محمد صلاح-22
برونو فيرنانديز-18
سون هيونغ مين-17
كالفيرت-16
باتريك بامفورد-16
أولي واتكينز-14
الكسندر لاكازيتي-13
إيلكاي غوندوغان-13
جيمي فاردي-13
ويلسون-12
كريس وود-12
داني إنغز-12
إيهيناتشو-12
راشفورد-11
ويلفريد زاها-11
ادينسون كافاني-10

أخبار تهمك

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

قبل جولتي الحسم.. ماذا يحتاج ليفربول لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا؟

منذ حوالي 7 ساعات

"اختلفوا على الأجرة فأوصلوه للآخرة".. ننشر صورة الشاب المقتول على يد سائق وشقيقه بالحوامدية

منذ أقل من ساعتين

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعة

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 8 ساعات

خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يُهدد صفقة الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جيش الاحتلال يدمر مبنى الجمعية الإسلامية في غزة

منذ أقل من نصف ساعة

خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مالك مانشستر سيتي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أمين الجامعة العربية يحذر من الدخول في "مصيدة" بسبب سد النهضة

منذ أقل من ساعة

بعد تألقه.. الأهلي يسعي لخطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 ص

عاجل.. مصر تطلب من السفير اللبناني تفسيرا لتصريحات شربل وهبة حول دول الخليج

"طبيب" يكشف تفاصيل عدوى الفطر الأسود القاتل لمصابي كورونا

11:23 م

أمين الجامعة العربية يحذر من الدخول في "مصيدة" بسبب سد النهضة

02:20 ص

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

04:44 م

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله