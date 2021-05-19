عبد الواحد يحدد شرطه للبقاء مع المصري

يخطط مجلس إدارة المصري البورسعيدي من أجل تجديد عقد نجم هجوم الفريق عمر كمال عبد الواحد في الفترة المقبلة.





ويسعى مجلس إدارة المصري لتجديد عقد عبد الواحد الذي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي خصوصًا بعد ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى صفوف الأهلي والزمالك.





وطالب عمر كمال عبد الواحد من إدارة النادي البورسعيدي بالحصول على 3 ملايين جنيه في الموسم الواحد من أجل تجديد عقده.





ويقدم عمر كمال عبد الواحد آداء فني مميز مع المصري في الموسم الحالي، حيث تمكن من تسجيل 10 أهداف وصنع هدف واحد.



