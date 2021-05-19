فيرديناند يدافع عن محمد صلاح

دافع ريو فيرديناند، لاعب المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد السابق، عن محمد صلاح نجم نادي ليفربول، مؤكدًا أن اللاعب المصري لا يحصل على الاحترام الذي يستحقه.





واستبعد صلاح من تشكيلة الجمهور المثالية للموسم، وهو ما لم يرق لفيرديناند الذي انتقد تجاهل منح اللاعب التقدير المناسب له.





وقال فيرديناند في مدونته الصوتية الخاصة "فايف": "إنه ينافس على جائزة الهداف مجددا، ولم يرد اسمه في تشكيلة الجمهور المثالية، لا أفهم هذا".





وتابع: "محمد صلاح لاعب من الطراز الرفيع يقوم بتحطيم الأرقام كل عام، أصبح أمرا طبيعيا أن نرى اسمه في قمة اللائحة".





يذكر أن محمد صلاح منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، تمكن من تسجيل 125 هدفًا في 201 مباراة مع ليفربول، من بينها 32 هدفًا في الدوري خلال موسمه الأول مع الفريق.



