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ريال مدريد يستهدف التعاقد مع أليجري

الأربعاء 19/مايو/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
كتب الفجر الرياضي
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يستهدف نادي ريال مدريد التعاقد مع الإيطالي ماسيمليانو أليجري، المدرب الأسبق ليوفنتوس، من أجل قيادة الميرنجي في الموسم المقبل، خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان والذي اقترب من الرحيل عن النادي الملكي نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قدم عرضًا لـ أليجري لمدة موسمين، مع إمكانية التجديد لموسم ثالث، مقابل 10 ملايين يورو سنويًا في أول موسمين.

يذكر أن ماسيمليانو أليجري لم يدرب أي فريق في آخر موسمين، عقب إقالته من يوفنتوس في صيف 2019.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 81 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق أتليتكو مدريد صاحب الصدارة برصيد 83 نقطة.

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