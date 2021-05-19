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الكشف عن موقف علي معلول من المشاركة أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 19/مايو/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عن موقف علي معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر من مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي ضمن إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موقف علي معلول من مواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا
وأوضح طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن علي معلول الظهير الأيسر التونسي سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ابتداء من الغد.

وأكمل أبوعبلة، أن النجم الدولي التونسي أجرى أشعة رنين قبل السفر من القاهرة أكدت التئام موضع الإصابة بشكل كامل، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة في البرنامج الخاص به من خلال مشاركته في جزء من المران الجماعي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

وتابع طبيب القلعة الحمراء، أن فرصة مشاركة معلول أمام صن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال أفريقيا صعبة، فيما سيكون متاحا في مواجهة نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

الجدير بالذكر أن علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، كان قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر منذ مشاركة الأحمر في مونديال الأندية بقطر.

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