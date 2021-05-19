الكشف عن تفاصيل عرض ريال مدريد للتعاقد مع خليفة زيدان

قدم مسؤولو ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز عرضًا للمدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، المدير الفني الأسبق لفريق يوفنتوس الإيطالي من أجل قيادة الميرنجي في الموسم المقبل





تفاصيل عرض ريال مدريد للتعاقد مع أليجري

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد زعمت أن زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، قد قرر الرحيل عن الملكي بنهاية الموسم.





من جانبه ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قدم عرضًا لأليجري المدير الفني الإيطالي لمدة موسمين، مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.





وأوضحت الصحيفة أن رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، عرض على أليجري صاحب الـ53 عامًا، تقاضي 10 ملايين يورو سنويًا في أول موسمين مع الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي.





الجدير بالذكر أن المدرب الإيطالي الأسبق للفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي ماسيمليانو أليجري لم يدرب أي فريق في آخر موسمين، عقب إقالته من تدريب السيدة العجوز في صيف 2019.



