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استراتيجية جديدة في الأهلي لحسم الصفقات

الأربعاء 19/مايو/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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تستعد إدارة النادى الأهلى إلي إجراء بعض التغييرات الاستراتيجيه في التعاقد مع للاعبين الأجانب الجُدُد لتجنب الخسائر المالية الفادحة التي يتكبدها النادى نتيجة تعاقده مع اللاعبين الأجانب.

وزاد علي ذالك عندما يرغب المارد الأحمر التخلص منهم ، يواجه خسارة فادحة ، خصوصا العناصر التي تفشل في إثبات وجودها، ما يدفع النادى للموافقة على بيعهم بأسعار أقل من التي تم دفعها فيهم قبل انضمامهم للأهلى.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي ، السياسة الجديدة المنتظر تطبيقها بداية من فترة الانتقالات المقبلة هي التعاقد مع الأجانب على سبيل الإعارة، مع وضع شرط بأحقية الشراء النهائى، وذلك للتعرف على أدائهم وتقييمهم على أرض الواقع ، وفى حالة نجاحهم سيتم إبرام عقد الشراء مع المميزين.

وجاءت الفكرة بعد فترة من المشاورات بين لجنة التعاقدات ومجلس الإدارة بهدف تقليل الخسائر، والحصول على خدمات العناصر المميزة بدون خسائر، وستكون الصفقة الأجنبية المقبلة التي يفاضل الأهلى فيها بين الأورجوانى جاستن سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقى والمغربى سفيان رحيمى لاعب الرجاء المغربى، لضم واحد منهما خلال المرحلة المقبلة ، رغم الصعوبات التي تواجه النادي لإتمام صفقة الأورجوانى بسبب تمسك النادى الجنوب إفريقى بالحصول على 5 ملايين دولار للموافقة على رحيله للأهلى، بينما تنتظر الإدارة رد النادى المغربى بخصوص الشروط المالية لإتمام صفقة رحيمى خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

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